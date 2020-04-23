Türk mühendislerden yerli solunum robotu

Koronavirüs salgını akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor ve hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Bundan hareketle Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıktığı dönem çalışmalarına başlayan Türk mühendisler, yüzde yüz yerli ‘Otomatik Suni Solunum Robotu’ geliştirdi.

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Koronavirüs salgınının Türkiye’de ortaya çıktığı ilk günden bu yana solunum cihazları da gündemde. Hastalığın akciğeri etkilemesi nedeniyle solunum desteği de ihtiyaç haline geliyor. 3 hafta önce çalışmalarına başlayan Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. ‘BAUVENT-Otomatik Suni Solunum Robotu’ projesini tamamladı. Yaklaşık 10 kişilik ekiple yüzde yüz yerli tasarlanan ve geliştirilen prototiplerin laboratuvar test süreçleri tamamlandı.

''BAUVENT adını verdiğimiz bu cihazımız otomatik suni solunum robotu''

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, bu robot sayesinde steril Ambu torbası vasıtasıyla, hastaya hava-oksijen karışımının basınç sınırlamalı olarak gönderildiğini belirterek, “BAUVENT adını verdiğimiz bu cihazımız otomatik suni solunum robotu. Ülkemizde geliştirilen ventilatör cihazı çok kapsamlı yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve her türlü fonksiyona sahip bir ürün. Bizim geliştirdiğimiz ürün çok basit olan solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere çok kapsamlı geliştirilen arasında ana fonksiyonları yerine getirebilen bir ürün. Bu şu demek oksijen ile havayı istenilen oranda birleştirip istenilen basınç ve hacimde gerekli parametrelerin ölçülebildiği, test edilebildiği, test edilerek doğrulandığı bir sistem oldu” dedi.

''3 haftada 2 prototip hazırladık''

BAUVENT adı verilen solunum robotunun, yoğun bakım ünitelerinin olmadığı, özellikle sahra bölgelerinde, ambulanslarda ve yoğun bakım ünitesi dışındaki hastane odalarında rahatlıkla kullanılacağını anlatan Prof. Dr. Nafiz Arıca, “Sağlık personelinin Ambu torbası ile yaptığı solunum fonksiyonunu otomatize etmiş oluyoruz ve aynı belirlenen oranda sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Bu sayede sağlık personelinin salgın sürecinde enfekte olması engelleniyor. Tüm validasyon testlerinin bitirilmiş olduğu bir üründen bahsediyoruz. 3 haftada 2 prototip hazırladık. Bu 2 prototip sonrasındaki hedefimiz uluslararası standartlarda ve sağlık ürünlerinin üretilebilmesi için gerekli Uluslararası standartlara uygunluk (CE) izinlerinin, sertifikaların ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması sürecimiz var. Bunun ardından da seri üretime geçebileceğiz.

Solunum cihazı nasıl çalışıyor?

Prof. Dr. Arıca, solunum cihazının çalışması hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Geliştirdiğimiz Ambu torbasının arkasından hastaya istenilen oranda oksijen veriliyor. Yine istenilen basınç ve hacimde belirlenen parametrelerle birlikte hastaya oksijen veriliyor. Prototipteki akciğer simülasyonu aynı bir insanın akciğerlerinin fonksiyonuna sahip. Burada verdiğimiz bu ölçüler bu cihazda hastaya hangi oranda verildiği doğrulanarak veriliyor. Yani hastaya vereceği riski en aza indirgemeye çalışıyoruz.”

“Hastanın ciğerine hava gitmiyorsa alarm veriyor”

Solunum robotunun geliştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi doktora öğrencisi Kaan Alper ise “Hastanın genel durumunda bir sorun olduğu anda sistem uyarı veriyor. Sistemin böyle bir uyarı vermesi çok önemli. Özellikle hastanın ciğerine hava gitmiyorsa sağlık personelini uyaracak sistem bu tarz cihazlarda olmazsa olmaz. Yapılması gereken çalışmaların birçoğu tamamlandı. BAU Mütevelli Heyeti Başkanımız Enver Yücel'in desteğiyle ikinci cihazı da tamamlayacağız” ifadelerini kullandı

BAUVENT–Otomatik Suni Solunum Robotu, hastane pozitif ve negatif hava basıncı olmayan, yani ventilasyon cihazlarının kullanılamadığı yerlerde kullanılabilmesi ve bir ventilasyon cihazına göre çok daha düşük maliyete sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.