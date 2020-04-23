Ankara'dan kalkan THY uçağı bakın ne yapıyor? 100. yıla özel 'TK1920' uçuşu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olan TPY, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını 'TK1920' olarak belirlediği uçuş ile Türkiye semaları üzerinde Türk Bayrağı çizdi. İşte o uçuşun müthiş görüntüsü...

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Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenliyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını 'TK1920' olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

✈️🇹🇷

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!



Bu tarihi uçuşu canlı izlemek için linke tıklayın.



🔎https://t.co/tgXMVxG0ge#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan pic.twitter.com/JkHeWJ31dz — Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020



​Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebiliyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise bu akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

O görüntüleri izlemek için TIKLAYIN...

