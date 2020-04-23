HABER /  YEREL

Avcılar'da sokağa çıkma yasağını delen adamdan ilginç bahane

İSTANBUL Avcılar E-5’te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi, yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, “Arkadaşımda uyuyakaldım” dedi.

Abone ol

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı.

Avcılar E-5 karayolunda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı.

Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye, bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipler, motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

Bahanesi ceza yemekten kurtarmadı

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, “Akşam Zeytinburnu’da kaldım, uyuyakaldım orada. Saat 14.00’e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum.” dedi.

Polis, Shanur Amanturdyyev'e hem Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3 bin 150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Türk mühendislerden yerli solunum robotu
Buket Aydın Fatmanur Altun'a seslendi: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık
İşsizlik ödemeleri Mayıs ayında da devam edecek! Bakan Selçuk açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun savunduğu şeye bak
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin imsakiye 2020 sahur vakti Mardin imsak ve iftar saatleri
DC United'ın gözü Mesut Özil'de
Erzurum imsak vakti Erzurum İmsakiye Diyanet sahur iftar saatleri
Bakan Berat Albayrak'tan '23 Nisan' paylaşımı
Ankara'dan kalkan THY uçağı bakın ne yapıyor? 100. yıla özel 'TK1920' uçuşu
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını Instagram'a koydu
Yorumlar