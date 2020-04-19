İngiliz medyası duyurdu! Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım gönderimi ertelendi

Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle koruyucu sağlık malzemeleri konusunda sıkıntı çeken İngiltere'ye bugün gidecek tıbbi ekipman nakliyesi ertelendi. Haberi İngiliz medyası duyurdu.

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İngiliz medya kuruluşu Sky News, Türkiye’den İngiltere’ye gönderilecek koruyucu sağlık ekipmanlarının nakliyesinin rötarlı olacağını duyurdu. Sky News’in haberinde İngiliz sağlık çalışanları için hayati bir öneme sahip olan koruyucu ekipmanların bugün gelmesinin beklendiği fakat bunun gecikeceği açıklandı.

Haberde iddianın kaynağı belirtilmezken, Kraliyet Hava Gücü’nün nakliye için hazır olduğu belirtildi. Bugün ulaşması beklenen yardım paketinde 400 bin önlük olduğu aktarıldı.