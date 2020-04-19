Merkez Bankası'ndan koronavirüs salgınına karşı yeni hamle! Başkan Uysal açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Merkez bankalarıyla swap görüşmelerinin yapıldığını bildirdi.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan son dakika açıklamalar geldi.

Uysal "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir. Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda'' dedi.

Enflasyon'da aşağı yönlü baskı

Uysal ayrıca, emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalmanın enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.