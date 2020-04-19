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David Beckham'dan Ronaldo-Messi kıyaslaması

İngiliz eski futbolcu David Beckham, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'nin seviyesinde bir futbolcu olmadığını söyledi.

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İngilizlerin efsane futbolcularından olan David Beckham, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı. 

Beckham kendi gibi Manchester United ve Real Madrid'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti.

Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.
İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

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