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Muhtar köyü yaktı! Koronalı hastaları gizleyince virüs tüm köyü sardı işte son rakam

VAN'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman mahallesindeki koronavirüslü vatandaşları gizleyince görevden alınmıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası mahalledeki vaka sayısı 44'e yükseldi.

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İstanbul'dan 7 Nisan 2020'de Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınmıştı.

Ancak İstanbul'dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

90 hane 900 nüfuslu köy, ilk seferinde 23 kişide virüs çıktı

Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı.

Dün 200 kişiye test yapıldı 21 kişi daha pozitif çıktı

Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44'e yükseldi.

Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede testler devam ederken, tespit edilen yeni vakaların tedavilerine başlandı.

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