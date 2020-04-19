İmmün plaza tedavisi nedir kimler bağış yapabilir riski var mı ücretli mi

'45-60 dakika süren bir işlem'

"Plazma bağışı nasıl alınır?" bölümünde ise, şu ifadelere yer verildi: "Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi form doldurur ve muayene edilir. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarından aferez edilen yöntemle kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. 45-60 dakika süren bir işlemdir."