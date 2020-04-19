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Çanakkale'de 1350 adet sahte maske ele geçirildi

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip satışa hazırlanmış maskeler ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, jandarma ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında şüpheli E.T.'nin stokçuluk ve fırsatçılık yaparak haksız rekabet ve fahiş fiyatla maske satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

1350 maskeye el konuldu 

Türkmenli köyü kara yolunda gerçekleştirilen operasyonda durdurulan şüpheli E.T.'ye ait araçta 27 kutu içinde, satışa hazır hale getirilmiş 1350 cerrahi maske ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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