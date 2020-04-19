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Fenerbahçeli Isla eşi ve çocuğu için karantina kurallarını çiğnedi

Fenerbahçeli Isla, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Isla'nın 14 günlük karantina süresi dolmadan eşi ve çocuğunun yanına gitmesi eleştiri konusu oldu.

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Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Isla’nın eşi Gala Caldirola, ülkesinde Kanal 13 televizyonunda yayınlanan, “Bir rüya için dans etmek” programına katıldı. Isla’nın itirazına rağmen kızını da alarak ülkesine giden Gala’yla F.Bahçeli yıldız oyuncunun arası açıldı. Boşanma aşamasına gelen çiftin evliliğini kurtaran ise korona salgını oldu. Dans yarışması iptal edildi. Isla’nın eşi de Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldı.

Karantina kurallarını hiçe saydı
Akşam'ın haberine göre; Türkiye’ye gelen Gala, kızıyla birlikte karantina kuralları gereği 14 günlük bekleme süresini geçirmek için İstanbul’da bir öğrenci yurdunda misafir edilmeye başlandı. Buraya kadar her şey normal. Ancak eşini ve kızını özleyen Fenerbahçeli Isla da aynı öğrenci yurduna gelip, eşi ve çocuğuyla birlikte burada kalmaya başladı. Isla’nın eşi, öğrenci yurdunda küçük bir odada kaldıklarını ancak bu durumun kendilerini rahatsız etmediğini dile getirdi.

Sözleşmesi sona eriyor
Isla’ya bu iznin Fenerbahçe Yönetimi ve sağlık ekibi tarafından verilip, verilmediği bilinmiyor. Uzaktan idman programına dahil edilip edilmediği de bilinmeyen Isla, eşiyle yurt odasında yaptığı egzersizlerle formunu korumaya çalışıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isla’nın, ülkesine dönmesi bekleniyor. Ancak o şimdiden kendini emekliye ayırmış gibi görünüyor.

Özel uçakla İstanbul'a geldi
Isla’nın eşi Gala, Şili’nin başkenti Santiago’da Türk Konsolosluğu’na gidip, ‘Şartları kabul ediyorum’ formunu imzaladıktan sonra özel uçakla İstanbul’a geldi ve bir devlet yurdunda karantinaya alındı.

Gün batımını paylaştı
Yurt’tan gün batımını paylaşan Gala, bir de şiir yazdı. Takipçilerinin beğendiği dizeler şöyle:

Günbatımı rom ve bal kokuyor

Nostalji ve rüyalar...

Her zaman gittiğinde gelen platonik bir aşk...

Cildim buz ve gözlerimde ateş var.

Sonra seni hatırlıyorum ve sonunda güneş batıyor ve yanıyorum.

Şiirin altına ise, “Her zaman yazmayı sevdim ama hiç paylaşmamıştım! Karantinanın tekrar içimdeki yaratıcılığı uyandırmasına izin vereceğim” notunu düştü.

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