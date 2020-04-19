Boateng Hertha Berlin'e gidemeyince Beşiktaş'a gelmiş

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng'in siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce Hertha Berlin'e gitmek istediği ancak yanıt alamadığı ortaya çıktı.

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Ocak ayında Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralanan Kevin Prince Boateng, Alman basınına konuştu.

Der Spiegel'e röportaj veren Boateng, Beşiktaş'a transfer olmadan önceki sürecini anlattı. Hertha Berlin altyapısında yetişen Boateng'in başkent ekibine geri dönmeyi çok istediği, ancak o dönem takımda görev yapan Jürgen Klinsmann'ın mesajlara yanıt vermediği ortaya çıktı.

Boateng, Hertha Berlin'in yeniden güçlenmesi adına projelerinden söz ederken, "Telefonı elime alıp Götze ile Draxler'i aradım. 'Hadi beyler buraya gelin, yeni bir yapı inşa edelim' dedim. Hertha'yı yeniden çekici hale getirmeyi hedefledim'' diye konuştu.

Kevin Prince Boateng'in Hertha Berlin'den yanıt alamaması sonrası Beşiktaş'a transfer olduğu belirtildi.

Hertha'dan 20 yaşında ayrılan Kevin Prince Boateng, 2007'de Tottenham'ın yolunu tuttu. 33 yaşındaki futbolcu daha sonra sırasıyla Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina'da forma giydi.