Independent Türkçe erişime kapatıldı Nevzat Çiçek sosyal medyadan duyurdu

İNGİLTERE merkezli Independent gazetesinin Türkiye'den Türkçe yayın yapan Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.Abone ol
Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.
Çiçek, paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor" dedi.
https://t.co/kMXRdqzod5 sitemize girişte sorun yaşanıyor...— Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 18, 2020
Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor... pic.twitter.com/cIT4HPUs5E