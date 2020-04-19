Independent Türkçe erişime kapatıldı Nevzat Çiçek sosyal medyadan duyurdu

İNGİLTERE merkezli Independent gazetesinin Türkiye'den Türkçe yayın yapan Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

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Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

Çiçek, paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor" dedi.