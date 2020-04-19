Bodrum’da 125 milyon liraya satılık ada var! İçinde neler neler var?

BODRUM’un mavi bayrak taşıyan koylarından birinde bulunan yarım adanın 27 bin metrekarelik alanı 125 milyon liraya internetten satışa çıkarıldı. Koronavirüs karantinası nedeniyle ilana ilgi yoğun.

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Türkiye'nin turizm başkentlerinden Muğla’nın en gözde ilçelerinden olan Bodrum’da mavi bayrak taşıyan bir koyda 3 tarafı denizle çevrili yarım ada, emlak ofisi tarafından turistik tesis olarak satışa çıkarıldı. 16 Nisan’da açılan ilan bilgisine göre yarım adanın 27 bin metrekarelik açık alanı ve 650 metrekarelik kapalı alanı 125 milyon liraya satılık.

5 yıl önce 3 katlı lüks villa inşa edilmiş

Ağaçlarla dolu arazinin yanı sıra, 5 yıl önce bölgeye inşa edilmiş 3 katlı lüks bir villa da mevcut. Villada 10 adet oda yer alıyor. Ayrıca 150 metrekarelik bir müştemilat ve iskele de satış fiyatının içinde.

İmara açık değil ama otel olarak işletilebilir

Emlakçı Ruben Kohen’in verdiği bilgiye göre; yarım adanın şu an satılık olan kısmı bir süre önce tatil amaçlı şahıs üzerine satın alındı. Ardından lüks villa inşa edilerek turistik tesis olarak kullanıldı. Sahibi işletmeye daha fazla devam etmek istemediğini söyleyerek satılığa çıkardı.

Bungalov gibi geçici konutlar yapılabilir

“Ada imara açık değil ancak satın alan kişi tarafından bungalov gibi geçici konutlar yapılabilir. Alt yapısı hazır olduğu için özel ya da turistik tesis olarak kullanılabilir. Satın alan kişi ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebilir.”

Satılık yarım adanın diğer kısmı devlet arazisi

Doğayla iç içe bulunan ve turkuvaz rengi deniziyle görenleri hayran bırakan Mavi Bayraklı Koyu’nun büyük bir kısmı ise devlet arazisi. Emlakçı Kohen, yarım adanın 27 bin metrekarelik satılık alan dışında kalan kısmının devlete ait olduğunu bu nedenle satılık olmadığını söyledi.

'Koronavirüs nedeniyle talep çok'

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunmak amacıyla kendisini adada karantina altına almasının ardından Türkiye'de de satılık olan adalara talep arttı. Emlakçı Kohen, yarım adanın konumu itibariyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için de bir alternatif olduğunu söyledi. İlan yeni açılmış olmasına rağmen çok sayıda kişinin arayarak ada hakkında bilgi aldığını vurguladı.