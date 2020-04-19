HABER /  GÜNCEL

İş arkadaşını öldürüp cesedini çuvalla otoyol kenarına attılar

BURSA’da iş arkadaşları olan Afganistan uyruklu Hakim Muhammed (35) Serkan K. tarafından öldürüldü. Serkan K. ve ona yardım eden 3 arkadaşı cesedi çuvala koyup otoyol kenarına attı. Polis 4 kişiyi yakaladı.2 kişi tutuklandı.

Abone ol

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini arayan Afganistan uyruklu Serkan Kara, kardeşi İbrahim Kara’nın (35), yine aynı ülke vatandaşı Hakim Muhammed’i öldürdüğü ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, İbrahim K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İfadesinde Hakim Muhammed’i tabancayla kafasına ateş ederek öldürdüğünü kabul eden İbrahim Kara, cesedi otoyol kenarına attığını söyledi. İbrahim Kara’ya yardım ettikleri belirlenen iş arkadaşları Gül M. (26), Habib Y. (25) ve Amir M. (26) de yakalanarak gözaltına alındı.

İbrahim K.’nın ifadesi doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, Hakim Muhammed’in cansız bedenini, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kurtul mevkisinde çuval içinde buldu. Ceset, Gemlik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İbrahim Kara ile cesedi çuvala koyup, otoyol kenarına atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 3 kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İbrahim Kara ile Amir Muhammed tutuklanırken, Gül M. ve Habib Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar öğrenciler sordu o cevapladı
ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı?
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı süresi uzatıldı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Nisan 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Açık hava sinemasında cenaze töreni! Koronadan ölenler böyle defnediliyor
İnfaz yasasısıyla cezaevinden çıktı arkadaşını başını taşla ezerek öldürdü
Bakan Koca paylaştı: Gücümüze güç katacak
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sakın rehavete kapılma Türkiye!
Kahvaltılık peynir salatası nasıl yapılır?
Yorumlar