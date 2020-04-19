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İnfaz yasasısıyla cezaevinden çıktı arkadaşını başını taşla ezerek öldürdü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan Mehmet I. (21), çamlık alanda tartıştığı Ümit Arıç'ı (44) başına taşla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Son çıkan düzenleme ile cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Mehmet I., iddiaya göre çamlık alanda Ümit Arıç ile karşılaşarak bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet I. eline geçirdiği taşla Arıç'a saldırdı. Başına darbe alan Arıç, kanlar içerisinde kalırken, Mehmet I. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıç'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalandı. İki çocuk babası olan ve demircilik yaptığı öğrenilen Arıç'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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