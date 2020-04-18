Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1890'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 82.329'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti. 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi.

40 bini aşkın test yapıldı

Son 24 saatte koronavirüs şüphesiyle 40 bin 520 test uygulandı. Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı ise 589 bin 933'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.'' ifadelerini kullandı.

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

Yoğun bakımdaki hasta sayısı

Bugün açıklanan verilere göre ülkemizde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayısı bin 894 olurken solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı ise bin 54 olarak açıklandı.