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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması

Galatasaray'ın mili futbolcusu Ömer Bayram, ailesinden bir kişinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu.

"Yardım etmek görevim"

Karantina günlerini anlatan Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız? Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ailemde bir kişide var"

Ailesinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini açıklayan Ömer Bayram, "Şu an futbol ikinci planda. Önemli olan sağlığımız. Ailemde bir kişide corona virüsü var. Bir oyuncunun ne sıklıkla Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı var? Gerçek şu ki durum şu anda umutsuz" ifadelerini kullandı.

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