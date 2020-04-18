HABER /  SAĞLIK

Klimalar koronavirüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Havaların ısınmasıyla beraber klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi merak konusu olurken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli"

Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' koronalıyı görünce size mesaj atıyor Prof. Dr. Ercüment Ovalı şov yaptı bilim insanları ateş püskürdü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gecenin Erdoğan fotoğrafı Twitter'da TT oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den celp ve terhislerle ile ilgili yeni açıklama bedelli askerlik ve personel alımı da var
İstanbul'dan cam gibi Uludağ manzarası! Mest etti
Prof. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs açıklaması: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' koronalıyı görünce size mesaj atıyor
Bakırköy'de siparişe gelen kurye yaşlı kadını para üstünü vermediği için boğarak öldürdü
Covid-19 tedbirlerine uyulmazsa sonbaharda ikinci dalga gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 81 ilin müftüsüne talimat
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı fırladı! 37 bini geçti
İran'da koronavirüsten ölüm sayısı 5 bin 31'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayı 20 bini geçti
Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili soruşturması pişman değilim CHP için her şeyi yaparım
Ebru Şallı evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Yorumlar