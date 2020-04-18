Klimalar koronavirüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Havaların ısınmasıyla beraber klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi merak konusu olurken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli"



Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.