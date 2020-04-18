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İstanbul'dan cam gibi Uludağ manzarası! Mest etti

İSTANBUL'da başta olmak üzere alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanındı. Hava kirliliği azalınca İstanbul’dan görülen Uludağ manzarası mest etti.

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Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul başta olmak üzere alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ile hava kirliliği de azaldı.

10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Son verilere göre  toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle fosil yakıt kullanımının düşmesiyle İstanbul’da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

Çok net görünüyor

Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf ise oldukça ilgi çekti. Karede İstanbul’dan Uludağ’ın deyim yerindeyse cam gibi görüntüsü kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

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