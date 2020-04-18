Sokağa çıkma yasağı 31 şehirde başladı! Çıkana ceza kesilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Peki sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylar neler? İşte detaylar;
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 30 büyükşehirde ve Zonguldak'da 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. İstanbul Valiliği, İstanbul'a deniz yoluyla giriş çıkışların da yasaklandığını duyurdu.
Sokağa çıkma yasağı büyükşehir statüsündeki 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler de başlatılacak.
Sokağa çıkma yasağı kapsam dışı olan iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:
"- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek) ile bunların sadece ekmek satan bayileri,
- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,