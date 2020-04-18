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Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi

Yaklaşık 3.5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye talebi reddedildi. Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, ret kararına hiçbir gerekçe sunulmadığını belirtti.

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Karaman, tahliye talebi hakkında ret kararı verilmesinin 'kesin' olamayacağına yani itiraz yolunun açık olduğuna dikkati çekerek Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğini'nin 'karar kesindir' kararını eleştirdi.

"2 hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi"

 'Torba kanun gibi torba karar verildiğini' söyleyen Avukat Karaman, Twitter'dan kararla ilgili şunları yazdı: 

Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sayın  Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi.

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