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Türk bayraklı arabayla polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı

ANTALYA'da Türk bayrağıyla kapladıkları otomobille polisten kaçan 2 gence 15 bin lira para cezası kesildi.

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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında Türk bayrağıyla kapladıkları otomobille dışarı çıkan 2 genç, polisin dur ihtarına uymayıp kenti adeta birbirine kattı.

Polisin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında yakalanan gençler, gözaltına alınacağı sırada sıcak olduğu gerekçesiyle polis otosunun kapısının kapatılmamasını istedi. Buna karşılık polisse 'Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz' cevabını verdi. Gençlere, kent trafiğini tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, dur ihtarı, sosyal mesafe kuralına uymama cezalarından yaklaşık 15 bin lira ceza uygulandı.

Çok sayıda polis ekibini peşine taktı 

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde yaşandı. İçerisinde Buğra F. (23) ve Hakan K. (27) isimli iki gencin bulunduğu 07 YTK 89 plakalı otomobil kontrol yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin bildirmesi üzerine ön tarafında plakası olmayan ve arka plakası üzerindeki Türk bayrağı ile kapatılan aracın arkasına çok sayıda polis ekipleri takıldı.

Kapının kapatılmasını istemediler

Ara sokaklara giren otomobil, yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından Düdenbaşı Mahallesi 2324 sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Buğra F. ve Hakan K. ekip otosunun kapısının kapatılacağı sırada havanın sıcak olduğu gerekçesiyle kapının kapatılmamasını istedi.

"Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz"

Buna karşılık polisse 'Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz' cevabını verdi. Şüpheliler, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise 'Sanane' cevabını verdi.

15 bin lira ceza 

Gençlere, kent trafiğini tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, dur ihtarı, sosyal mesafe kuralına uymama cezalarından yaklaşık 15 bin lira ceza uygulandı.

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