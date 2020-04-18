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Ali Koç'tan Edin Visca atağı! Bizzat Başkan Gümüşdağ'la görüşecek

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç, zor dönemden geçen futbol takımına önemli takviye arayışında. Koç'un Başakşehir yıldızı Edin Visca'nın peşinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için bizzat Başkan Ali Koç devreye girip Başakşehir'in kapısını çalacak

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Fenerbahçe Kulubü Başkanı Koç, Başakşehirspor'un başarılı kanat oyuncusu Edin Visca için atağa geçti..

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.

Formunun zirvesinde

Visca'nın da Fenerbahçe'ye gitmek istemesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak.

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2011'den beri İstanbul temsilcisinde başarıyla forma giyen 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol-13 asist üretmişti.

Kaynak: Sözcü

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