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ABD ile Rusya arasında silahsızlanma müzakereleri

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. İkili, AbD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerini ele aldı.

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Pompeo ve Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'tan geldi.

Yazılı açıklamada, Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, "İleride yapılacak silahsızlanma müzakereleri, Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Covid-19 salgınının Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.

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