İzmir'de yasaklı saatlerde alkollü yakalandılar ortalığı birbirine kattılar

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç süren B.K. ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerine zor dakikalar yaşattı. Ceza yemelerine ve araçlarının çekilecek olmasına tepki gösteren iki kadın, aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam etti

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"Pes" dedirten olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K.'nın aracını durdurdu.

Yanındaki bir arkadaşıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen seyir halinde olan B.K.'da 121 promil akol çıktı ve ehliyetine el konuldu. Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Aracın tavanına çıkıp cezaya tepki gösterdi

Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı. B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada alkol almaya devam etti. Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki kadının arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı. B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.