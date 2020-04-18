HABER /  YEREL
ADV Yılın en çok satan kitabı

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da, dün ormanlık alanda bulunan iskeletin, kardeşiyle evlenmediği için amcasının kızı Bilem Doğru (23), ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) ile damadın annesi Kerime Afsal'ı öldürdüğü için aranan Nihat Doğru'ya ait olduğu tespit edildi.

Abone ol

Dün Karaali Mahallesi ormanlık alanda insan iskeleti görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardırdan iskelet, otopsi için morga kaldırıldı.

5 ay önce öldüğü belirlendi

Otopsi sonucunda iskeletin, 17 Eylül 2019'da 4 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan Nihat Doğru'ya ait olduğu tespit edildi. Doğan'ın 5 ay 20 gün önce öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin ise henüz bilinmediği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Evi basıp 4 kişiyi öldürdü

Olay, 17 Eylül 2019'da Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 3 ay önce iddiaya göre Nihat Doğru, kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine iki aile arasında dargınlık başladı. Bilem Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.

Nişandan haberdar olan Nihat Doğru, pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru, genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal ile damadın annesi Kerime Afsal hayatını kaybetti. Saldırının ardından Nihat Doğru ise kaçtı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İnfaz yasası düzenlemesi ile Tosuncuk’a indirim gelecek mi? Ak Parti'den açıklama geldi
Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay koronavirüsü yendi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddiası
Mehmet Öz, tepki çeken açıklaması sonrası özür diledi
Almanya Sağlık Bakanı: Salgın şimdilik yeniden kontrol altında
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrol altına girer?
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da camını kırıp içeri girdiği bankada yakalanan şüpheli: Benim adım felaket
Prof. Dr. Ercüment Ovalı şov yaptı bilim insanları ateş püskürdü
Trump'tan koronavirüs ölümleriyle ilgili Çin yorumu! Açıklanandan daha yüksek
Hastanede tedavi görürken oğluyla koronavirüse yakalandı
İngiltere'nin Çin'den aldığı testler bozuk çıktı! 16 milyon sterlini geri istiyor
23 Nisan şiirleri kısa 2-4 kıtalık 23 Nisan sözleri
Yorumlar