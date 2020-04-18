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Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, nöbet sırasında rahatsızlanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

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