Fransa'da yaşayan Zekeriya Kılınç'a Türkiye sahip çıkmayı bildi

Fransa’da tedavi imkanı olmadığı gerekçesiyle fişi çekilmek istenen Zekeriya Kılınç, Türkiye’de tedavi altında.

Abone ol

Fransa’nın Lyon şehrinde yaşayan Karamanlı 3 çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Fişi çekilmek istendi

Doktorlar, kalbi atıp fonksiyonlarının devam etmesine rağmen beyin fonksiyonları durduğu gerekçesiyle Türk vatandaşının, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu.

Kılınç’ın ailesi ise Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu’nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansı olduğunu söylemesi üzerine buna karşı çıkmış, bu yüzden Zekeriya’nın Türkiye’ye götürülerek orada tedavi edilmesini talep etmişti.

Lyon başkonsolosluğu yalnız bırakmadı

Sürecin en başından beri Kılınç’ı yanlız bırakmayan Lyon Başkonsolosluğu, son olarak gurbetçi vatandaşı havalimanına götürecek ambulansı dahi ayarlayarak, Zekeriya Kılınç’ın tedavi için Türkiye’ye gönderilmesinde büyük rol oynadı.

Türkiye uçak yolladı

33 yaşındaki Karamanlı gurbetçiyi almak için Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçak, Kılınç’ı alarak Türkiye’ye getirdi.

İlk değerleri olumlu

Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın, ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi.