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Esenyurt'ta polisten markette maske cezası

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala yoğun olan bir markette denetim yapan polis kurallara uymayanlara ceza yazdı.

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ESENYURT'ta, sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluğun yaşandığı bir markette polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde; market görevlilerinin yanında maskesiz alışveriş yapan, sosyal mesafeye uymayan ve 20 yaşın altında olan kişilere ceza yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağın başlamasına saatler kala yoğunluğun yaşandığı Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir markette denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, markete olması gerekenden fazla müşteri alan görevlilere ceza uygulandı. Ayrıca, maskesiz olarak alışveriş yapan, sosyal mesafeye uymayan kişiler ile 20 yaşının altındaki iki kişiye de ceza kesildi. 

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