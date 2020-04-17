Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı'ya cevap! O ilaç ruhsatlı bir ilaç...

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dün gece yarısı "koronavirüs ilacı" müjdesi verdi. Sağlık bakanı Koca, o ilacın uluslararası bir firmanın patentli ilacı olduğunu söyledi...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın buldum dediği ilaçla ilgili konuştu. Ercüment Ovalı'yı sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynamama uyarısı yapan Bakan şöyle konuştu:

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Covid ile ilgili laboratuvar çalışmalarının başladığını da biliyoruz."

"Covid'e özel Türkiye'de bütün bu anlamda çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bu çalışmanızı bize bildirin dedik. Bize henüz gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejiktir, sosyal medya üzerinden açıklama yapılamaz."

"Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz."