WhatsApp'tan bomba yeni özellik çoklu görüntülü konuşma

Zoom'da güvenlik açığı tespit edilince WhatsApp, dertlere derman olmak için arayışa girdi. Kullanıcıların imdadına WhatsApp yetişti. Çoklu görüntülü konuşma uygulaması geliştiriyor.

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Google Duo ve Zoom gibi rakipleri önüne geçmek için WhatsApp, daha fazla kullanıcının bir grup görüşmesine katılmasına izin verme özelliği üzerinde çalışıyor. Şu an itibariyle, sadece dört kullanıcının bir grup görüşmesine katılmasına izin veriyor. Bununla birlikte, WhatsApp’ın en son Android beta sürümü ile bu sınırlı kullanıcı sayısının yakın zamanda artırılabileceğini gösteriyor.

Zoom ve Google Duo, aynı anda düzinelerce kişiyle görüntülü görüşmesine izin veriyor. Bu nedenle, insanlar corona virüsün yayılmasını durdurmak için sosyal mesafeyi koruduğundan dolayı dünyanın her yerinden çeşitli uygulamalarla iletişimini sağlıyorlar.

Android için WhatsApp v2.20.128 beta ve WhatsApp v2.20.129 beta sürümünde keşfedildi. Bu özellik henüz etkinleştirilmedi. Bu nedenle, kullanıcılar en son sürüme güncelledikten sonra kullanamazlar.

Bu özellik kullanıma açıldıktan sonra grup çağrısında kaç katılımcıya izin verileceğine dair netlik yok. Ayrıca, özelliğin işletme hesapları için de ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yoktur.