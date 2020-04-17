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Tokat'ta Çaykıyı köyü karantina altına alındı

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TOKAT'ta Almus'a bağlı Çaykıyı köyünde 14 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Testlerden 12 kişinin sonucu pozitif gelince alınan kararla Çaykıyı köyü karantina altına alındı.

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Tokat'ta karantina uygulanan köy sayısı, Çaykıyı köyü ile birlikte 2'ye yükseldi. 

12 kişinin testi pozitif çıktı

Almus'un Çaykıyı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Almus ilçemiz Çaykıyı köyümüzden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşımız Covid-19 şüphelisi olarak değerlendirilmiş ve bahse konu vatandaşların 12'sinin testleri pozitif çıkmıştır. Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı Köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kentte 15 Nisan'da ise Erbaa ilçesinin Alan köyü, karantinaya alınmıştı. 

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