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Milli Savunma Bakanlığı 18 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 teröristin başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini Twitter hesabından paylaştı.

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Milli Savunma bakanlığı Irak Kuzeyinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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