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ABD'de mucize gerçekleşti! Doktorların yaşamaz dediği ikizler dünyaya gözlerini açtı

ABD'de koronavirüsün verdiği huzursuzluğa perde çekecek mucize meydana geldi. Tracey Hernandez, dünyanın en prematüre yani en erken doğan ikizlerini doğurdu. Anne iki küçük evladının nefes aldığı anı 'Hayatımın en güzel anı' diye nitelerken doktorlar 22'nci haftada doğan bebeklere mucize dedi.

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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde dünyanın en prematüre bebekleri, 22 haftalık ikizler hayata gözlerini açtı. 

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya getirdi.

1 Kilo 3 gram ağırlığında doğdular

Dünyanın en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu. Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan  Makayla ve vücudunda mantar enfeksiyona rastlanan Makenzie için doktorlar, doğumdan önce Hernandez ve nişanlısı Anthony Pope'yi, ikizlerin hayatta kalma şansı olmadığı konusunda uyarmıştı.

Doktorlardan 'Doğmaları mucize' görüşü

Doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, “Doktorlar, doğum esnasında kızlarımın hayatta kalma şansının yüzde sıfır olduğunu ve 23 haftadan önce doğan bebeklerin yaşamadıklarını söylediler” dedi.

"Hayatımın en güzel anıydı"

Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremeyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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