YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Tıpta denklik sınavında değişiklik

YÖK Başkanı Saraç, tıpta denklik sınavında yenilikler olduğunu açıkladı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Saraç, TUS sınavında denklik öğrencilerinden istenen 40 puanı gözden geçireceklerini, sınavların bölgelere yayılacağını ve uzaktan eğitimle dünyanın ilk 400 üniversitesinden mezun olanlara doğrudan denklik verileceğini belirtti.

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ÖK Başkanı Yekta Saraç, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Saraç, tıpta denklik sınavında yapılan yenilikleri anlattı. Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 32 bin sağlıkçı alınacağını açıklamasından sonra, denkliği kabul edilmeyen tıp eğitimi almış gençlerin varlığıyla karşılaştım.

Değişik ülkelerde tıp eğitimi almışlar ama diplomaları Türkiye’de kabul edilmiyor. Bunların mesleklerini yapabilmeleri için denkliklerinin YÖK tarafından onaylanması gerekiyor. Bunun üzerine YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’la konuştum.

YÖK Başkanı Saraç, denklik konusunda getirmeyi planladıkları yenilikleri ilk kez açıkladı. Onları aktaracağım. Yekta Saraç, denklik konusunda katı olan isimlerden biri değil. Diplomayı ucuzlatmadan, ilmi seviyeyi koruyarak alternatif çözümler bulmak için çaba sarf ediyor. Önce denklik konusunda YÖK’teki mevcut uygulamayı aktardı.

Denklik işlemleri

1- Alanında uzman hocalardan oluşan bilim alanı danışmanı komisyonu tarafından incelenir.

2- Dünya Tıp Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca akredite edilmiş üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilir.

3- Diplomasını aldığı okul dünya sıralamasında ilk 1000’e giriyorsa aynı şekilde doğrudan denklik verilir.

YÖK Başkanı Saraç, “Eğer bu şartları taşımıyorsa doğrudan denkliği onaylanmıyor. Ama iki alternatif sunuluyor” dedi. O alternatifler ne?

İşte o iki alternatif

1- ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan TUS sınavlarının ikinci aşamasına giriyor. TUS’ta başarılı olmak için 45 puan alınması gerekiyor. Denklikte 40 puan alması yeterli oluyor.

2- Dilerse üniversiteler tarafından yapılan klinik sınavlarına girebiliyor. Bu sınav Ankara’da Hacettepe, Gazi, Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri tarafından yapılıyor.

“Bu ikisinden birinde başarılı olursa denklik veriyoruz. Bununla birlikte bizim sağlık sistemimize adapte olmaları için 6 ay süreyle klinikte pratik yapmalarını istiyoruz.” Anlatması kolay belki ama bunlar o kadar kolay süreçler değil. Çünkü bir yığılma var. YÖK Başkanı bu soruna duyarsız değil. Yeni imkânlar sunmanın peşinde.

''Yenilikler getirmeyi planlıyoruz''

“1- Koronavirüsten önce başlayan bir çalışmamız var. Klinik sınavları Ankara’da Hacettepe, Gazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri tarafından yapılıyordu. Şimdi bunu bölgelere yayacağız. Ege’de, Karadeniz’de, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, İstanbul’da da bu sınavlar yapılsın diye düşünüyoruz.

2- ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavında denklik öğrencilerinden 40 puan aranıyordu. Bunu tekrar gözden geçiriyoruz.

3- Son dönemde yönetmelik değişikliği yaparak kolaylaştırıcı kararlar aldık. Yurtdışında bulundukları süreyle ilgili değişiklik yaparak bir dönemi değil, tüm dönemlerde kaldıkları süreleri dikkate almaya başladık.

4- Uzaktan eğitimle dünyanın ilk 400 üniversitesinden mezun olanlara da (tıp, eczacılık, mühendislik, hukuk, mühendislik gibi uygulama ağırlıklı bazı programlar hariç) doğrudan denklik veriyoruz.”

Bu işin YÖK cephesi. Yurtdışında bitirilen okulların eğitim seviyesine YÖK, Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilmeleri konusunda ise bakanlık karar verecek. Ancak bunlar ülkemizin iyi yetişmiş evlatları. Onları sağlık sistemine kazandıracak çözümler aramalıyız. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da görev düşüyor.