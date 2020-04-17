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Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı

İhlas Haber Ajansı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu.

''Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim''
Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

''Eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var"
Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

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