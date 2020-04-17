HABER /  YEREL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Sosyal medyayı sallayan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı

10 Nisan günü hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağına 2 saat kala marketlere akın eden insanlar arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir adamın fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen firması, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

Abone ol

Geçen hafta cuma günü sokağa çıkma yasağına 2 saat kala insanlar marketlere akın etmiş, ev ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketleri doldurmuştu. Bu kalabalığın arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir gencin fotoğrafı sosyal medyada adeta o gecenin simgesi olmuştu. Bu fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve olumlu olumsuz pek çok tweetin, postun muhatabı oldu.

Takip eden günlerde Luppo sosyal medyada en çok konuşulan marka haline geldi. Öyle ki Twitter’da adına fake hesaplar dahi açıldı.

İş yeri sahibi olduğu ortaya çıktı

Bugün ise konuya dair farklı bir gelişme yaşandı. change.org’da bir hesap açılarak fotoğraftaki gencin işsiz olduğu vurgulandı ve Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer yarattığı iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir kampanya başlatıldı.

Şölen Yönetimi sosyal medyadan yapılan çağrılara sessiz kalmadı. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

Luppo satışları 5 kat arttı mı? 

Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi.

Marketing Türkiye’nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo’nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20’lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığının altını çiziyor.

Luppo satışlarının arttığı yönündeki iddiaları Şölen yönetimi şöyle yanıtlıyor:

“Açık olan satış noktaları da var kapalı olanlar da. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir denge mevcut ve satışlar olağanüstü artmış değil.

Şölen Yönetimi pazartesi sonuçları açıklanacak olan Nielsen Perakende Paneli verilerinin kesin satış rakamlarını ortaya koyacağını da vurguluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ürperten rapor! İyileşen her 100 korona hastasından 2'si kısa sürede tekrar hastalandı
İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme
Ahmet Hakan'dan özel bankalara tepki: Bu taktik zerre işe yaramaz
Van'da koronavirüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Özcan Deniz kendi evini film setine çevirdi
23 Nisan şiirleri kısa 2-4 kıtalık 23 Nisan sözleri
Kredi çekecek emekliler bu uyarıya dikkat! Maaşınıza bloke konabilir
Petrol fiyatları son 18 yılın en düşük seviyesini gördü
Fitre miktarı 2020 yılında kaç para oldu Diyanet fitre açıklaması
Dornaz Alfa nedir koronavirüs ilacı mı Prof. Dr. Ercüment Ovalı buldu
Yorumlar 1 yorum