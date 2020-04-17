Ankara'da para meselesi yüzünden tartıştığı adamı başından vurdu

ANKARA'da aralarından para meselesi yüzünden hasımlık bulunan Oğuz Y. (33) ve İbrahim Özmen'in (25) tartışması kanlı bitti. Tartışmada Oğuz Y., çıkardığı ruhsatsız silahla, kaçmaya çalışan İbrahim Özmen'i başından vurarak öldürdü.

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Ankara'da dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde cinayet meydana geldi.

Aralarında para meselesi bulunan Oğuz Y. ile İbrahim Özmen, konuşmak için bir araya geldi. Bir süre sonra Oğuz Y. ile Özmen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz Y., yanındaki ruhsatsız tabancayı çekti. İbrahim Özmen, yakındaki bir apartmana sığınmak istedi, ancak kapısı kilitli olduğu için içeri giremedi. Oğuz Y. Özmen'i başından vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Özmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara'ya gönderildi.

Olay sonrası kaçan Oğuz Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.