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Mersin'de 'Savcıyım' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kendilerini savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 2 kişi, 243 bin lira ziynet eşyası ve 34 bin 500 lira nakit paranın peşindeyken suçüstü yapılarak yakalandı. Dolandırıcılardan biri tutuklandı biri adli kontrolle serbest kaldı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan H.Ö.'yü telefonla arayan 2 kişi kendilerini savcı olarak tanıtıp, isimlerinin Ankara'da kuyumcu soygununa karıştığını, gizli bir operasyon yapacaklarını söyleyerek ziynet eşyaları ile nakit para istedi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin B.Y. ve A.A. olduğunu belirledi. Önlem alan ekipler, H.Ö.'den 243 bin 150 lira değerindeki ziynet eşyası ile 34 bin 500 lirayı almaya gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Biri tutuklandı biri serbest kaldı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerde B.Y. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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