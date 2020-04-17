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Falcao'nun yeni adresi belli oluyor!

Arap basını, Al Hilal'in Galatasaraylı Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini yazarken golcü oyuncuyla temasa geçildiği kaydedildi.

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Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da. Yıllık 7 milyon Euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor. Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor.

Gomis'in yerine Falcao
Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.

Falcao ile temaslara başlandı
Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesinden yeni bir iddia geldi. Ayrılmak istediğini söyleyen Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.

Talisca'yı da istiyorlar
Gazete aynı haberin içinde ayrıca Al-Hilal'in, Guangzhou'dan ayrılmak istediğini menajerler aracılığıyla kulübe ileten Talisca'yla da sözleşme imzalamak istediğini duyurdu.

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