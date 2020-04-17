Sokağa çıkma yasağını duyunca sokağa fırlayanlar en çok ne aldılar

10 Nisan gecesi 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyan o illerde yaşayanların yüzde 12'si alışveriş yapmak için dışarı fırladı. Peki dışarıya çıkıp uzun kuyruklar oluşturanlar en çok ne aldı?

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Türkiye'de 31 ilde bu gece saat 24:00 itibariyle iki gün sokağa çıkma yasağının ikincisi uygulanacak. İlk yasak 10 Nisan gecesi saat 22:00 sularında duyurulmuş ve o illerde yaşayanlar kendilerini alışveriş için sokaklara atmıştı. Bu sefer yasak kararı önceden bildirildi. Peki 10 Nisan gecesi sokağa kimler çıktı ve neler satın aldılar. İPSOS, 10 Nisan gecesi olanları araştırdı.

Yüzde 12'si sokağa çıktı yani 2 milyon 200 bin kişi o gece sokağa çıkmış

Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS'un önceki gün yayınladığı 'İşaretler: Koronavirüs Krizini Anlamak' isimli araştırmaya göre, 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22:00-24:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıkmış. 31 ilde 18 milyon 679 bin 913 hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 12'si 2 milyon 241 bin 589 hane yapıyor.

En çok alınan ürünler neler?

İstanbul’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uzayabileceği endişesiyle alışveriş yapmak için sokağa çıkmıştı. Sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.