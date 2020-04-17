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Libya'da meşru hükümete bağlı güçler BAE'ye ait İHA düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

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Başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesi komutanı Yusuf el-Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümet güçleri, Ayn Zara'da BAE'ye ait bir İHA düşürdü." ifadesini kullandı.

UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii de yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Trablus'un güneyinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

UMH birliklerinin yeniden kontrolü sağladığı bölgelerde varlıklarını güçlendirdiğini ifade eden Mecii, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin daha önce bu bölgeleri kullanarak sivillerin hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

UMH'nin ülkenin batısındaki ilerleyişi

UMH güçleri, 13 Nisan Pazartesi sabahı “Barış Fırtınası” operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.

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