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Ürperten rapor! İyileşen her 100 korona hastasından 2'si kısa sürede tekrar hastalandı

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Güney Kore'den can sıkan haber geldi. Virüse karşı en sert önlemleri alan Güne Kore'de iyileşen her 100 hastadan 2'si yeniden korona oldu...

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Güney Kore, koronavirüsle mücadelede örnek ülkelerden birisi olarak gösteriliyordu. Ancak gelen son haberler hem Güney Kore hem de dünya için ben iç açıcı değil. Güney Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (KCDC), bugün yayınladığı raporda, Covid-19’u yenen hastaların yüzde 2.1’inin test sonuçlarının tekrar pozitif çıktığını kamuoyuna duyurdu.

7 bin 829 kişi iyileşti bunlardan 163'ü yeniden korona oldu

KCDC tarafından yapılan açıklamada korona virüsünü yenmeyi başaran 7 bin 829 kişinin karantinadan çıktıktan sonra yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 163 kişide pozitif sonuç çıktı. Yapılan açıklamada bu hastalarda neden pozitif sonuç çıktığına dair araştırmaların devam ettiği belirtildi.

24 saat ve 35 gün içinde yapılan testlerde bulundu

KCDC, “Pozitif gelen sonuçlar karantinadan çıktıktan sonra 24 saat ya da 35 gün içerisinde yapılan testlerin sonucunda geldi. Fakat ortalama olarak 13.5 günlük  bir zaman diliminden bahsediyoruz” açıklamasını yaptı. Güney Koreli yetkililer 137 vakanın yüzde 43.9’unun hafif semptomlar gösterdiğini de vurguladı.

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