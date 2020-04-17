İstanbul'da kanserden ölen annenin cenazesine evlatları telefondan katıldı

İSTANBUL'da akciğer kanserine yakalanıp 1 yıl sonra hayatını kaybeden Makbule Aykırı'nın son yolculuğuna, evlatları koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamadı. Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı, Aykırı'nın Gaziantep'te sonsuzluğa gidişini telefondan izledi.

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İstanbul'da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Aykırı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine götürüldü. Bugün Telli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı’nın cenazesine, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı'nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi.

Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.