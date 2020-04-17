HABER /  YEREL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

İstanbul'da kanserden ölen annenin cenazesine evlatları telefondan katıldı

İSTANBUL'da akciğer kanserine yakalanıp 1 yıl sonra hayatını kaybeden Makbule Aykırı'nın son yolculuğuna, evlatları koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamadı. Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı, Aykırı'nın Gaziantep'te sonsuzluğa gidişini telefondan izledi.

Abone ol

İstanbul'da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Annelerinin yanında olamayınca acıları ikiye katlandı

Aykırı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine götürüldü. Bugün Telli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı’nın cenazesine, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı'nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi.

Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme
Ahmet Hakan'dan özel bankalara tepki: Bu taktik zerre işe yaramaz
Van'da koronavirüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor! Su, tüp, ekmek dağıtımı serbest
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek resmi açıklama
Libya'da meşru hükümete bağlı güçler BAE'ye ait İHA düşürdü
Ankara'da para meselesi yüzünden tartıştığı adamı başından vurdu
Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri bugün başlıyor
Sokağa çıkma yasağını duyunca sokağa fırlayanlar en çok ne aldılar
Kaşar peynir dolgulu ekmek nasıl yapılır?
Yorumlar