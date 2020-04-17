HABER /  MAGAZİN
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Özcan Deniz kendi evini film setine çevirdi

Anadolu Ajansı

Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Özcan Deniz'in filminde kendisinin yanı sıra eski eşi ve oğlu da rol alacak.

Abone ol

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.

Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.

Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan ve Özcan Deniz'in de rol aldığı filmin tamamı ev imkanlarıyla çekilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs vakasına rastlanmayan Kaş'ın sırrı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ürperten rapor! İyileşen her 100 korona hastasından 2'si kısa sürede tekrar hastalandı
İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme
Ahmet Hakan'dan özel bankalara tepki: Bu taktik zerre işe yaramaz
Van'da koronavirüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
23 Nisan şiirleri kısa 2-4 kıtalık 23 Nisan sözleri
Kredi çekecek emekliler bu uyarıya dikkat! Maaşınıza bloke konabilir
Petrol fiyatları son 18 yılın en düşük seviyesini gördü
Fitre miktarı 2020 yılında kaç para oldu Diyanet fitre açıklaması
İstanbul'da kanserden ölen annenin cenazesine evlatları telefondan katıldı
İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında MİT şehidini deşifre etmek suçundan fezleke hazırlandı
Yorumlar