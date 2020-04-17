Koronavirüs vakasına rastlanmayan Kaş'ın sırrı

Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor. İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranmasının vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olduğu belirtiliyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor.