İngiliz futbol efsanesi koronavirüsten öldü

İngiltere Milli Takımı'nın ve Leeds United Kulübü'nün efsaneleri arasında yer alan 76 yaşındaki Norman Hunter, koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Leeds United Kulübü, koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Hunter'ın, bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

İngiliz futbol kulüpleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirip, Norman'ın ailesine başsağlığı dilediler.

Efsane futbolcu, 1966'da Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alırken, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla da 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanıp, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşamıştı.