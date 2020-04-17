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Ligler ne zaman başlayacak? Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol ve liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, ''Öncelik sporcumuzun ve milletimizin sağlığı'' şeklinde yanıt verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Pek çok alanda etkileri olan çok yönlü bir konu corona virüs. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçten Türkiye daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

- 25 bin Türk daha getirilecek Fuat Oktay açıkladı. Bunlar için yurtlar hazır mı yurtlarda sağlık çalışanları da kalıyor nerede kaç kişi bu karar nasıl alındı?
Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın öğrencilerimizin evinde kalması cidden duygu yüklü bir konu. Bugün 25 kişi süreci de başladı. 60 ile yakın yerde yurtlarımızı ayarladık bu vatandaşlarımız için. Kuveyt ve Hollanda'dan gelecek ilk etapta vatandaşlarımız. Sağlık çalışanlarımızda bu mücadelenin kahramanları. Onların da sağlığı açısından 6 binden fazla sağlık çalışanımızı yurtlarda misafir ediyoruz. 

- ''Evde kal hareketsiz kalma'' çağrısı nasıl sonuç veriyor?
Evde kalmak sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı açısından da önemli bir misyon. Yaşanmamış bir süreç diyoruz ya cidden ilk defa yaşıyoruz. Gerek televizyonlarımızda gerek sosyal medyada hareketliliğe teşvik etmeye çalışıyoruz.

- En çok merak edilen konulardan biri de futbol. Şu anda belirlenmiş bir formül var mı?
Biliyorsunuz pek çok erteleme var. Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslar arası akıl ile kararlaştırılacaktır. 

- Mayıs ayı içinde normalleşme beklentisi var. Bu nasıl etkiler sporun gidişini?
Tabi yorumlardan ziyade gidişatı izlemek daha mantıklı. Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz. Biz bu nedenle çaba gösteriyoruz. Ölüm vakasına göre ligleri en erken tatil eden ülke Türkiye'dir.

- Spor dünyasında virüs taşıyanlara yönelik bir bilginiz var mı?
Spor camiasında Covid-19 olan birçok kişi iyileşti yine bir kısmı da iyileşme aşamasında. 

- Maaş ve bonservis olarak nasıl bir yol izlenecek, beklentiniz nedir?
Kulüplerimize en temel çağrımız üretim odaklı olmaları. Amacımız bundan sonra sporu daha başarılı şekilde yönetmek.  Maaş gibi konular hakkında tabii konuşmalar yapmaları gerekiyor ama üretim, üretim, üretim... Yönetimlerin de çok daha hesap verilebilir olması gerekiyor.

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