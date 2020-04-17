Katili Gamze Pala'yı öldürmeden önce parktan gözetlemiş

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, çarşamba günü saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala’nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

Parktan gözetlemiş

Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü savundu. Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini söyleyen Dalançıkar'ın kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi.

Parktan gözetlemiş

Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor, hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar’ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.

‘Ağlattın bizi kardeşim’

Bu arada Gamze Pala cinayetine tepkiler sürüyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da ‘Acımız büyük’ başlığı ile yaptığı soysal medya paylaşımında, "Ağlattın bizi kardeşim. Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala’nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da cinayete tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Gamze Pala, bugün ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Pala’nın ablalarının cenazede güçlüklü ayakta durduğu gözlenirken, tabutunun üzerine sevenleri tarafından bir adet gül bırakıldı. Namazın ardından Gamze Pala, ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

''Müdür ona bir şey yapsaydı, saldırgana vursaydı, kardeşimi kurtarırdı''

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala’nın ablası Fatma Serdaroğlu, DHA’ya konuştu. Olay gecesi kardeşinin kendisini arayarak ‘Abla Gamze'yi vurdular' dediğini anlatan Fatma Serdaroğlu, “Rize'de oturuyorum, apar topar geldim. İnanamadım nasıl olur diye. İşe gitmişti. Öğretmenevinde çalışıyor, orada bir müdürle kendisi var. Başka kimse yoktu o an. Ondan sonra bu saldırgan geliyor, ama ne oluyor bilmiyoruz, silahını çekmiş, vurmuş, tutukluk yapmış sonra da bıçaklamış kardeşimi. O arada silah tutukluk yaptığında müdür ona bir şey yapsaydı, saldırgana vursaydı, kardeşimi kurtarırdı. Ama müdür de korkmuş o an, ne yapacağını şaşırmış. O cani kardeşimin başını kesmiş. Bize hiç bahsetmedi böyle biri olduğundan. Bizi hiçbir şey demedi, arkadaşlarına bir şey demedi. Kardeşim bulunmaz bir insandı, yardımsever, güler yüzlü, melek gibi biriydi” dedi.

Liderler telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi ve kız kardeşini arayarak taziyelerini ilettiğini anlatan Fatma Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız aradı. Annem ve kız kardeşimle görüştüler. Cumhurbaşkanımız ‘Onun kanı yerde kalmayacak, hiç üzülmeyin, cezasını çekecek' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yazma biçiminde başörtüsü

Gamze Pala'nın mezarının başına hayattayken en sevdiği çemberi (Yazma biçiminde başörtüsü) bırakıldı. Mezar başına gelen yakınları da göz yaşı döktü.