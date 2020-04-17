Ataşehir'de beton mikseri devrildi sürücü içinde sıkıştı onlar yayın peşine düştü

İSTANBUL Ataşehir'de Yücel Alkan'ın (35) sürücüsü olduğu beton mikseri bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kaza sonrası araç içerisinden sıkışan sürücü güçlükle çıkarılırken olayı gören vatandaşlar telefonlara sarılıp sosyal mesafeyi hiçe saydı.

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Ataşehir'de saat 13.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Yücel Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpan beton mikseri devrildi. Kaza nedeniyle sürücü aracın içinde sıkışınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri kaza alanında hazır bekledi.

Telefonları ellerine alıp çekmeye uğraştılar

Olay yerindeki bazı meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeyi koruyamayan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.Sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücü Alkan, sedyeyle ambulansa taşındı ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılacak.